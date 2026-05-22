Jannik Sinner si prepara per l’esordio a Parigi | allenamento con un terraiolo sudamericano

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha iniziato la sua preparazione a Parigi con una sessione di allenamento con un giocatore sudamericano specializzato su terra battuta. La seconda giornata di allenamenti si è svolta tra lunedì 25 e martedì 26 maggio. L’italiano, numero uno del ranking mondiale, affronterà il suo primo match del torneo il 26 maggio contro un avversario francese, che ha ottenuto l’ingresso nel tabellone grazie a una wild card. La partita si giocherà nel quadro principale di questa edizione di Roland Garros.

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Seconda giornata di allenamenti per Jannik Sinner a Parigi. Tra lunedì 25 e martedì 26 maggio, il numero 1 del mondo farà il proprio esordio nell’edizione 2026 del Roland Garros contro il francese Clément Tabur, in tabellone grazie a una wild card. Un primo turno che, almeno sulla carta, appare agevole per Sinner, reduce da una straordinaria striscia di successi: cinque titoli 1000 consecutivi conquistati nel 2026, diventati sei considerando anche quello ottenuto a Parigi (indoor). L’obiettivo, ora, è completare la collezione con l’unico Slam che ancora manca al suo palmarès. Archiviata la prima giornata nella capitale francese, durante la... 🔗 Leggi su Oasport.it

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