Jannik Sinner si prepara per l’esordio a Parigi | allenamento con un terraiolo sudamericano

Jannik Sinner ha iniziato la sua preparazione a Parigi con una sessione di allenamento con un giocatore sudamericano specializzato su terra battuta. La seconda giornata di allenamenti si è svolta tra lunedì 25 e martedì 26 maggio. L’italiano, numero uno del ranking mondiale, affronterà il suo primo match del torneo il 26 maggio contro un avversario francese, che ha ottenuto l’ingresso nel tabellone grazie a una wild card. La partita si giocherà nel quadro principale di questa edizione di Roland Garros.

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