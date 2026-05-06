Un commento di un ex tennista statunitense ha descritto il giocatore italiano come un algoritmo, sottolineando la sua capacità di aggiornarsi e migliorare costantemente senza mai mostrare segnali di stanchezza. La sua prestazione è stata paragonata a quella di quasi un anno fa, evidenziando un progresso significativo. La dichiarazione si basa su osservazioni dirette durante le recenti competizioni, senza ulteriori interpretazioni o analisi.

(Adnkronos) – "Sinner è un algoritmo. Si aggiorna, si evolve, non ha mai un passaggio a vuoto. E' incredibile, è un giocatore decisamente migliore rispetto a settembre dello scorso anno. Ed era già straordinario". Parola di Andy Roddick. L'ex tennista americano, uno dei commentatori più apprezzati oggi, è 'scioccato' dalla crescita di Jannik Sinner. L'azzurro, numero 1 del mondo, sta vivendo un momento eccezionale con 4 trionfi di fila. "E' assurdo pensare ai miglioramenti di Sinner rispetto a 4 anni fa, ora è totalmente completo. Poteva limitarsi a picchiare da fondo e avrebbe vinto altri 5 Slam. Ora ha migliorato il servizio, ha aggiunto la palla corta 'presa' da Carlos, gioca il rovescio in back.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sinner è un algoritmo, non si stanca nemmeno, Roddick incorona Jannik(Adnkronos) – Sinner è un algoritmo. Si aggiorna, si evolve, non ha mai un passaggio a vuoto. E’ incredibile, è un giocatore decisamente migliore rispetto a settembre dello scorso anno. Ed era già st ... pianetagenoa1893.net

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Nelle scorse ore, a riguardo, c'è stata anche una nota firmata da una ventina di giocatori di spicco tra cui Sinner, Djokovic, Alcaraz, Sabalenka e Gauff. x.com