Municipalità Napoli scontro sindaco-direttori partito da nota | Oggi dirigenti rimossi in una stanzetta

La revoca dei direttori delle dieci Municipalità di Napoli è avvenuta ieri, scatenando voci di un conflitto tra il sindaco e i vertici del partito. Secondo quanto riferito, alcuni dirigenti sono stati rimossi in una stanza, senza dettagli ufficiali. La vicenda riguarda un disaccordo interno all’amministrazione, che ha portato alla sostituzione di alcuni responsabili municipali. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le motivazioni di queste decisioni.

Tempo di lettura: 4 minuti Avanzano i rumors su uno scontro tra i vertici dell’amministrazione e i direttori delle dieci Municipalità, all’origine della revoca di questi ultimi di ieri. Testimoni parlano di una tensione alta a Palazzo San Giacomo con i dieci dirigenti. Secondo alcune fonti, gli ex direttori sarebbero stati prelevati da un addetto nel cortile della sede comunale. Quindi condotti in una stanzetta del quarto piano. Lì avrebbero passato la mattinata, in attesa di essere assegnati a nuove mansioni. E restano adesso da nominare i loro successori. Sull’intera vicenda, ufficialmente non ci sono comunicazioni dal Comune di Napoli. Ma le ‘voci di dentro’ individuano in una lettera la scintilla delle ostilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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