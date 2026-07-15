Movida e maranza fermo preventivo anche per i minorenni
È stato disposto un fermo preventivo anche per i minorenni, in presenza di motivi fondati che indichino possano mettere in pericolo la sicurezza pubblica durante la movida. La misura si applica in casi di possesso di armi o altri oggetti offensivi. La normativa si estende per prevenire comportamenti pericolosi negli ambienti frequentati dai giovani. La decisione riguarda situazioni in cui si sospetta un rischio concreto di condotte violente o offensive.
“Viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione anche a minorenni” quando sussiste “un fondato motivo di ritenere possano mettere in atto condotte di pericolo per la sicurezza pubblica” nei luoghi di movida, come nel caso del possesso di armi o altri oggetti atti ad offendere. Sempre nell’ottica di contrasto alle baby gang viene introdotta una nuova ipotesi di avviso orale del questore con contestuale divieto di aggregazione. Prevista poi una nuova aggravante per il reato di danneggiamento commesso da 5 o più persone, con reclusione da un anno e 6 mesi a 5 anni e multa fino a 15.000 euro. “Viene estesa a questo reato la possibilità di arresto differito in flagranza” se commesso in gruppo, ha spiegato il ministro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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Fermo restando che questi #maranza dovrebbero essere esiliati dall'Italia, non provo pena per le forze dell'ordine, sono gli stessi che durante il #covid e le restrizioni perseguitavano la gente. Forti con gli italiani, deboli con gli #immigrati. #Colosseo x.com