Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che estende il fermo preventivo anche ai minorenni durante i periodi di movida. La normativa riguarda misure di sicurezza, prevenzione del disagio giovanile e l’organizzazione delle forze di polizia e del Ministero dell’interno. La legge introduce nuove disposizioni per l’intervento delle forze dell’ordine nel contesto di eventi pubblici frequentati da giovani. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge con disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno. Come spiegato in conferenza stampa dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, si prevede tra l'altro che il cosiddetto fermo di prevenzione sia esteso anche ai minorenni durante movida. Il cdm ha avviato inoltre la procedura di nomina di Guido Stazi a presidente di Consob. La riunione è durata circa 20 minuti, e subito dopo diversi ministri, tra cui Antonio Tajani, Francesco Lollobrigida e Tommaso Foti si sono trasferiti rapidamente alla Camera, dove a breve è in programma la votazione sull'emendamento per inserire le preferenze nella legge elettorale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maranza, Piantedosi: «Fermo preventivo esteso a minorenni durante movida»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

'MARANZA' IN CENTRO. L'ASSESSORE ADDAMIANO AI CITTADINI: «NON ESITATE, CHIAMATECI» | 15/05/2026

Notizie e thread social correlati

Stretta anti-maranza: anche la polizia locale potrà effettuare il fermo preventivoLa polizia locale potrà effettuare il fermo preventivo grazie a una modifica nel ddl sicurezza.

Maranza e baby-gang, verso una nuova stretta del governo. Fermo preventivo anche dai vigili urbaniIl governo si prepara a introdurre nuove misure contro le maranza e le baby-gang.

Temi più discussi: Ddl sicurezza oggi in Cdm, verso una nuova stretta anti-maranza: cosa sappiamo; Maranza e baby-gang, verso una nuova stretta del governo. Fermo preventivo anche dai vigili urbani; Il fermo preventivo anche per i vigili, verso la stretta anti-maranza. Baby gand e coltelli: le possibili novità; Fermo preventivo dei vigili urbani: il governo introduce la norma contro i maranza nel Ddl sicurezza.

Maranza, ok cdm al nuovo ddl sicurezza. Piantedosi: Fermo preventivo esteso a minorenni durante movidaIl Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge con disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio ... msn.com

Fermo preventivo dei vigili urbani: il governo introduce la norma contro i maranza nel Ddl sicurezzaUna stretta anti-maranza prende forma. Il governo intende modificare il disegno di legge sulla sicurezza con nuove misure che inaspriscono le norme operative, consentendo alle ... ilmattino.it