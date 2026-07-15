Maverick Vinales ha dichiarato di ricevere critiche e ha espresso la necessità di maggiore supporto da parte della squadra KTM. Il pilota ha evidenziato insoddisfazione per le condizioni attuali e ha segnalato di sentirsi spesso sotto pressione. La relazione tra il motociclista e il team si è deteriorata, con accuse di mancanza di collaborazione e di risultati deludenti rispetto alle aspettative iniziali. La situazione sembra complessa e ancora da definire.

Bologna, 15 luglio 2026 – Il rapporto tra Maverick Vinales e KTM sembra ormai arrivato al punto di non ritorno. Il binomio, che poteva sembrare stimolante al momento della firma, vive ora di accuse reciproche, delusione e risultati ben al di sotto delle aspettative. Il pilota spagnolo, arrivato nel progetto con l'ambizione di rilanciarsi dopo l'esperienza in Aprilia, oggi si ritrova a vivere uno dei momenti più complicati della sua carriera. Nelle ultime settimane Vinales ha puntato il dito contro il management della casa austriaca, che ovviamente non vuole confermarlo per la prossima stagione, e da lì si sono innescate una serie di polemiche reciproche soprattutto con il neo entrato nel team Gunther Steiner, che mesi fa ha prelevato la struttura della squadra da Herve Poncharal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, Vinales attacca KTM: “Ricevo critiche, avrei bisogno di supporto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Viñales, crisi senza fine: "Ho bisogno di aiuto ma dalla Ktm solo bastonate"Maverick Vinales ha dichiarato di sentirsi fragile e vulnerabile, lamentando di aver ricevuto solo critiche dalla sua squadra, KTM, nonostante abbia...

KTM delusa da Maverick Vinales dopo il ritiro al Gran Premio di Spagna.Durante il Gran Premio di Spagna, Maverick Vinales si è dovuto ritirare a causa di un infortunio, lasciando KTM senza punti e con una prestazione...

Temi più discussi: Vinales non fa sconti a KTM: Mi hanno mandato un contratto, poi non era più valido. Mi sento fuori da questo mondo; Vinales contro Tech3: Ho bisogno di sostegno, ricevo solo critiche; Acciaccato, deluso e poco competitivo: Viñales verso l'addio alla MotoGP; Vinales lascerà la MotoGP, nuova bordata a KTM: il retroscena sul contratto annullato.

Moto gp, Vinales attacca KTM: Ricevo critiche, avrei bisogno di supportoLo spagnolo e KTM ai ferri corti da tempo, un’altra metà stagione con questa frattura è impensabile. Maverick attacca: Ricevo solo critiche, a volte mi sento estraneo ... sport.quotidiano.net

Discussione sulla gara MotoGP del GP di Germania 2026 reddit

Lo spagnolo torna all'attacco dopo il difficile weekend del Sachsenring. Il rapporto con il team KTM appare sempre più deterioratoI rapporti tra Maverick Vinales e il team Tech3-KTM sono ai minimi storici: lo spagnolo si sfoga e spiega i suoi problemi fisici che lo condizionano. motorbox.com