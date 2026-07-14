Maverick Vinales ha dichiarato di sentirsi fragile e vulnerabile, lamentando di aver ricevuto solo critiche dalla sua squadra, KTM, nonostante abbia espresso il bisogno di aiuto. La sua situazione tra crisi e difficoltà sembra senza soluzione, e il pilota ha evidenziato la mancanza di supporto nel momento di maggiore bisogno. Vinales ha anche sottolineato la sua voglia di tenerezza, anche se corre a 300 kmh.

Voglia di tenerezza. Anche se vai incontro al tuo destino su una moto a 300 chilometri orari. Maverick Vinales si è scoperto fragile e vulnerabile. E non ha più senso nasconderlo. “Nulla mi aiuta. Ora ho bisogno dell’affetto della squadra, che mi sostenga, e invece ricevo soltanto bastonate”, ha detto. Lo spagnolo non è riuscito a terminare la gara in Germania, al Sachsenring. Vinales era ultimo e si è ritirato perché, a causa dei problemi alla spalla destra, non riusciva a guidare bene la sua Ktm. L’infilata di risultati negativi è diventata un’abitudine: mai sopra l’undicesimo posto, ottenuto in Catalogna, poi ritiri, piazzamenti senza gloria, posizioni di classifica a metà strada tra l’anonimo e il doloroso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Viñales, crisi senza fine: "Ho bisogno di aiuto ma dalla Ktm solo bastonate"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

KTM delusa da Maverick Vinales dopo il ritiro al Gran Premio di Spagna.Durante il Gran Premio di Spagna, Maverick Vinales si è dovuto ritirare a causa di un infortunio, lasciando KTM senza punti e con una prestazione...

MotoGP, accuse e tensione in casa KTM. Vinales furioso con Tech3, Acosta delusoIn KTM, i piloti Maverick Vinales e Pedro Acosta hanno espresso insoddisfazione nei confronti del team, con Vinales visibilmente arrabbiato e Acosta...

Viñales, crisi senza fine: Ho bisogno di aiuto ma dalla KTM solo bastonateLo spagnolo si è ritirato anche dal GP in Germania a causa dei continui problemi alla spalla: Non so come uscire da questa situazione e il team non mi dà il supporto che mi servirebbe ... msn.com

Lo spagnolo torna all'attacco dopo il difficile weekend del Sachsenring. Il rapporto con il team KTM appare sempre più deterioratoI rapporti tra Maverick Vinales e il team Tech3-KTM sono ai minimi storici: lo spagnolo si sfoga e spiega i suoi problemi fisici che lo condizionano. motorbox.com