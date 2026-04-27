KTM delusa da Maverick Vinales dopo il ritiro al Gran Premio di Spagna

Durante il Gran Premio di Spagna, Maverick Vinales si è dovuto ritirare a causa di un infortunio, lasciando KTM senza punti e con una prestazione deludente. La squadra ha espresso insoddisfazione per l’evento, evidenziando la frustrazione per l’assenza del pilota e le conseguenze di un nuovo infortunio. Vinales aveva iniziato la gara con aspettative, ma ha dovuto interrompere la sua partecipazione prima della fine.

"> Frustrazione per Maverick Vinales: Un Nuovo Infortunio lo Costringe a Ritirarsi. KTM e Tech3 esprimono la loro insoddisfazione nei confronti di Maverick Vinales, costretto a rinunciare al Gran Premio di Spagna per un nuovo infortunio. In un periodo già complicato, dopo i tentativi di gareggiare a Jerez e al COTA, le difficoltà legate alla spalla hanno di nuovo frenato il pilota spagnolo. Nonostante gli sforzi per competere, Vinales dovrà osservare la corsa dalla tribuna. La gestione dell’infortunio da parte di Vinales non ha soddisfatto i vertici del team. Secondo alcune indiscrezioni, il pilota ha scelto di non rivelare a KTM la reale entità del suo problema, decidendo di partecipare a gara e prove pur ricevendo consigli contrari dai medici.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - KTM delusa da Maverick Vinales dopo il ritiro al Gran Premio di Spagna. Notizie correlate Leggi anche: Maverick Vinales a rischio: KTM sospende contratto per il MotoGP 2027. KTM rinvia l’ingaggio di Maverick Vinales mentre Brad Binder riceve una seconda opportunità.KTM rinvia l’ingaggio di Maverick Vinales mentre Brad Binder riceve una seconda opportunità. Altri aggiornamenti Bastianini e Vinales in KTM: le news in MotoGP in vista del 2025Maverick Vinales lascia l'Aprilia e approda nel Gruppo Pierer Mobility, che quest'anno gareggia sotto la sponsorizzazione di GasGas ma che il prossimo anno metterà in pista quattro moto arancioni ... sport.sky.it MotoGP 2026: Vinales ko, niente sostituto per Tech3 a JerezMaverick Vinales salta il GP di Jerez per recupero alla spalla: Tech3 correrà con una sola moto. Ecco cosa cambia e quando può tornare. msn.com