Morto il 14enne soccorso in mare a Pesaro | era ricoverato da sei giorni in rianimazione

Un 14enne di Tavullia, soccorso mercoledì scorso in mare davanti a una spiaggia libera, è morto oggi dopo sei giorni in rianimazione. Trasportato in ospedale, era stato sottoposto a cure intensive, ma nelle ultime ore il suo cuore ha smesso di battere. La vittima era in condizioni gravi da quando era stata trovata in acqua.

Il ragazzino, residente a Tavullia, era stato soccorso mercoledì scorso in mare davanti alla spiaggia libera di Sottomonte. Era stato ricoverato in rianimazione a Pesaro ma purtroppo nelle scorse ore il suo cuore ha smesso si battere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Era stato salvato in mare dall'annegamento, morto 14enne in ospedale a Pesaro

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