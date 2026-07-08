Dramma in mare a Pesaro 14enne soccorso e intubato la rianimazione in spiaggia Bagnanti sconvolti Cosa è successo

Un ragazzino di 14 anni è stato soccorso in mare a Pesaro, dove ha perso i sensi vicino ai bagni I Gelsi. I bagnanti hanno chiamato i soccorsi, e sul posto sono arrivati i sanitari. Il giovane è stato intubato e sottoposto a rianimazione sulla spiaggia. Le operazioni di soccorso sono durate diversi minuti prima di stabilizzarlo. La situazione resta sotto monitoraggio, mentre i test clinici sono in corso.

PESARO - Dramma in mare a Pesaro, gravissimo ragazzino, non ancora maggiorenne, classe 2011. Il giovanissimo ha perso i sensi all'altezza dei bagni I Gelsi, nel tratto di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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