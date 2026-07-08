Tragedia in mare a Pesaro morto un ragazzino Il malore il soccorso la rianimazione in spiaggia e il decesso in ambulanza Bagnanti sconvolti Cosa è successo

Da corriereadriatico.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzino non ancora maggiorenne è morto in mare a Pesaro, vicino ai bagni I Gelsi, in un tratto di spiaggia libera. Secondo quanto riferito, ha accusato un malore in acqua, è stato soccorso e rianimato sulla spiaggia, ma è deceduto durante il trasporto in ambulanza. I bagnanti presenti sono rimasti sconvolti dall’accaduto.

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PESARO - Tragedia in mare a Pesaro, morto un ragazzino, non ancora maggiorenne. Il giovanissimo ha perso la vita all'altezza dei bagni I Gelsi, nel tratto di spiaggia libera, nel prima. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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© Corriereadriatico.it - Tragedia in mare a Pesaro, morto un ragazzino. Il malore, il soccorso, la rianimazione in spiaggia e il decesso in ambulanza. Bagnanti sconvolti. Cosa è successo
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