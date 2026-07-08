Tragedia in mare a Pesaro morto un ragazzino Il malore il soccorso la rianimazione in spiaggia e il decesso in ambulanza Bagnanti sconvolti Cosa è successo

Notizia in breve

Un ragazzino non ancora maggiorenne è morto in mare a Pesaro, vicino ai bagni I Gelsi, in un tratto di spiaggia libera. Secondo quanto riferito, ha accusato un malore in acqua, è stato soccorso e rianimato sulla spiaggia, ma è deceduto durante il trasporto in ambulanza. I bagnanti presenti sono rimasti sconvolti dall’accaduto.