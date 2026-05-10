Texano accusato dell'omicidio della moglie incinta fermato a Malpensa il legale | Non rischia la pena di morte
Un uomo proveniente dal Texas, accusato dell’omicidio della moglie incinta, è stato fermato all’aeroporto di Malpensa dopo essere fuggito da Houston. L’uomo, di 39 anni, ha chiesto asilo politico in Italia e si trova ora sotto custodia. Secondo l’avvocato che lo assiste nel procedimento, nel caso venga estradato negli Stati Uniti non rischierebbe la pena di morte. La vicenda ha suscitato attenzione nelle autorità italiane e americane.
L'avvocato americano che assiste nel procedimento penale in Texas Lee Mongerson Gilley - il 39enne, fuggito da Houston, che ha chiesto asilo politico in Italia dopo essere sbarcato all'aeroporto di Malpensa - spiega che non rischierebbe la pena di morte.🔗 Leggi su Fanpage.it
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