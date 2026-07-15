Vergato, 15 luglio 2026 – Un altro sorprendente capitolo giudiziario riapre la ferita per la tragedia di Michele Merlo, il cantautore di Rosà in provincia di Vicenza ma residente nel Bolognese a Vergato, e talento uscito dalla scuola di ’Amici’, stroncato nel 2021, ad appena 28 anni, da una leucemia fulminante. Al centro della vicenda giudiziaria, che chiama in causa il medico di famiglia Pantaleo Vitaliano e l’Ulss 7 Pedemontana, c’è la perizia medico-legale disposta dal giudice del Tribunale di Vicenza, Stefania Caparello. La relazione del consulente tecnico d’ufficio, chiamato a giudicare le possibilità di salvezza del giovane in caso di diagnosi tempestiva, ribalta in parte le tesi precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morte di Michele Merlo, ecco la nuova perizia: “Poche chance di sopravvivere”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Michele Merlo, arriva la nuova perizia: i risultati fanno discutere.

Notizie e thread social correlati

Morte Michele Merlo, arriva l’esito della nuova perizia legale: “Aveva poche chance di sopravvivere”La perizia medico-legale sulla morte di un cantante nel 2021 ha concluso che, anche con una diagnosi precoce, non ci sarebbero state possibilità di...

Morte di Michele Merlo, ex talento di «Amici», la nuova perizia medico-legale: «Aveva poche chance di sopravvivere»Una nuova perizia medico-legale ha confermato che Michele Merlo, ex concorrente di un talent musicale, aveva poche possibilità di sopravvivere alla...

Temi più discussi: Ho iniziato a scrivere di getto la mia storia - 3/3; Come sopravvivere nel bosco, i trucchi dell'esperto: Acqua, uova di formiche, capanne di muschio e rami; Ho preso Pappalardo a cinghiate e facevo l’elegantona con i vestiti smessi di Ornella Vanoni. Ho paura di morire, mi dispiace togliermi dalle balle: così Mara Maionchi; Coniugi mummificati in Valpolicella, il Wwf eredita 1,5 milioni: Villa e parco diventeranno una riserva naturale.

La giustizia di questo Paese fa schifo... scusa Michi, non sappiamo davvero più che fare... Morte di #MicheleMerlo, ex talento di Amici, la nuova perizia medico-legale: Aveva poche chance di sopravvivere x.com

Morte di Michele Merlo, ecco la nuova perizia: Poche chance di sopravvivereIl parere dei medici-legali nel processo civile sul cantante stroncato dalla leucemia fulminante nel 2021. I consulenti hanno esaminato la rapidità della malattia per capire se un intervento immediato ... ilrestodelcarlino.it

Morte Michele Merlo, arriva l’esito della nuova perizia legale: Aveva poche chance di sopravvivereÈ stato reso noto l'esito della perizia medico-legale sula scomparsa di Michele Merlo, scomparso nel 2021 per una leucemia fulminante ... fanpage.it

Qual è il tuo nome BOE? (Domanda sciocca) [Varie] reddit