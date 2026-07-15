A Pietracatella sono state trovate vittime morte per avvelenamento con ricina. Un’analisi evidenzia che l’uso di questo veleno richiede una relazione di fiducia tra chi somministra il veleno e la vittima. Chi sceglie questa modalità di omicidio non confronta direttamente la persona, ma la avvelena attraverso cibo o bevande, cercando di evitare sospetti.

Uccidere utilizzando un veleno richiede “una relazione di fiducia”, per questo chi decide di sopprimere qualcuno secondo queste modalità “non affronta la vittima”, bensì “contamina ciò che mangerà o berrà senza destare sospetti“. Ciò fa del veleno “un’arma relazionale”. Lo sostiene Roberta Bruzzone in un post dedicato agli ultimi sviluppi sul giallo di Pietracatella, dove Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, rispettivamente madre e figlia, sono morte avvelenate dopo aver assunto la ricina durante un pasto. Il pensiero di Roberta Bruzzone L'assassino della ricina, secondo la criminologa Madre e figlia di Pietracatella avvelenate Il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, l'analisi di Roberta Bruzzone: "Arma relazionale"

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Morte avvelenate con la ricina, cosa aveva scoperto Antonella Di Iersi - Vita in diretta 07/07/26

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