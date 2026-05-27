Gianni Di Vita e la figlia Alice sono stati nuovamente interrogati per diverse ore in Questura a Campobasso. Entrambi hanno risposto alle domande degli inquirenti riguardo alla morte avvelenata con la ricina a Pietracatella. I due sono stati descritti come collaborativi durante gli interrogatori. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle dichiarazioni o sui dettagli dell’indagine.

Dal pomeriggio alla sera di martedì 26 maggio Gianni Di Vita e la figlia Alice sono stati ascoltati nuovamente presso la Questura di Campobasso nel contesto delle indagini sul giallo di Pietracatella, ovvero la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Secondo l’avvocato Vittorino Facciolla i suoi assistiti si sono dimostrati “collaborativi” e “a disposizione per ogni chiarimento”. Gianni Di Vita e la figlia Alice di nuovo in Questura Le indagini su madre e figlia morte avvelenate Come si sta muovendo la Procura di Campobasso Gianni Di Vita e la figlia Alice di nuovo in Questura Come riporta Il Giornale del Molise, martedì 26 maggio Gianni Di Vita e la figlia Alice sono stati nuovamente ascoltati presso la Questura di Campobasso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, Gianni e Alice Di Vita ancora interrogati: "Collaborativi"

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