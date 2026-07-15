Tempo di lettura: 2 minuti Dopo quindici anni di attesa torna uno degli appuntamenti più interessanti e divertenti delle stati di Morcone. Il 7 e l’8 agosto 2026 andrà in scena “Caccia al Tesoro: Il Ritorno”, manifestazione inserita nel calendario dell’Estate Morconese e organizzata dall’Associazione Nuova Morcone Nostra – La Cittadella, con il patrocinio del Comune di Morcone. Dietro l’organizzazione c’è ancora una volta Bruno La Marra, da sempre impegnato nella promozione e nell’organizzazione di eventi sul territorio. Si tratta della XVII Caccia al Tesoro organizzata nel corso degli anni, un traguardo che testimonia una lunga esperienza e una passione mai venuta meno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Morcone, dopo 15 anni ritorna la “Caccia al tesoro”

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