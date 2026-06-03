Dalla caccia al tesoro alla gincana in bici tradizione lunga 31 anni | torna la Festa di Primavera al Parco per Fabio

Il 6 giugno si svolgerà la 31esima edizione della Festa di Primavera al Parco per Fabio, organizzata dal Circolo Oltresavio del Partito Democratico. La manifestazione include attività come una caccia al tesoro e una gincana in bici, e coinvolge bambini del quartiere e della città. L’evento celebra la fine dell’anno scolastico e si svolge nel parco locale, offrendo un pomeriggio di intrattenimento e socialità.

Torna sabato 6 giugno la 31esima edizione della “Festa di Primavera” al Parco per Fabio, organizzata dal Circolo Oltresavio del Partito Democratico: il tradizionale appuntamento che segna la fine della scuola e invita i bambini del quartiere Oltresavio e della città a partecipare a un pomeriggio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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