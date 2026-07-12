Ritorna l’asilo nido dopo anni | Servizio al via da settembre

Notizia in breve

A settembre riapre l’asilo nido in una località del comune, con un nuovo servizio dedicato alla prima infanzia. La giunta comunale ha approvato il progetto che prevede l’attivazione di un Piccolo gruppo educativo con otto posti all’interno di Villa Lelli, a Malalbergo. La decisione è stata formalizzata con una delibera, e il servizio sarà disponibile a partire dal mese di settembre.