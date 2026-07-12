Ritorna l’asilo nido dopo anni | Servizio al via da settembre
A settembre riapre l’asilo nido in una località del comune, con un nuovo servizio dedicato alla prima infanzia. La giunta comunale ha approvato il progetto che prevede l’attivazione di un Piccolo gruppo educativo con otto posti all’interno di Villa Lelli, a Malalbergo. La decisione è stata formalizzata con una delibera, e il servizio sarà disponibile a partire dal mese di settembre.
A settembre arriva un nuovo servizio educativo dedicato alla prima infanzia. La giunta comunale ha infatti approvato, con apposita delibera il progetto che prevede l’attivazione di un Pge (Piccolo gruppo educativo) fino a otto posti all’interno di Villa Lelli, a Malalbergo. Lo spazio individuato si trova al piano terra e consentirà una piena continuità educativa con le due sezioni di scuola dell’infanzia statali già presenti nella struttura. Si tratta di un ritorno atteso da anni: nel passato erano stati chiusi due servizi 1–3 anni, lasciando il paese privo di un presidio educativo per la fascia più delicata della crescita. La nuova apertura segna quindi un’inversione di tendenza significativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
What Do Children Actually Do at Nursery All Day (UK Explained)
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