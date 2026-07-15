morbegno in cantina in bella mostra a milano

A Milano si è tenuta la presentazione dell’edizione 2026 di “Morbegno in cantina”. L’evento, dedicato ai vini e alle tradizioni della Valtellina, si terrà nel 2026 a Morbegno. La presentazione ha coinvolto organizzatori e rappresentanti del territorio, senza dettagli su date o location specifiche. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti principali per il settore vinicolo della zona.

“Morbegno in cantina“ si proietta nel futuro nel segno della tradizione. Si è tenuta a Milano la presentazione dell’edizione 2026 dell’evento che ogni anno celebra l’incontro tra le eccellenze enogastronomiche della Valtellina, il patrimonio storico della città e l’accoglienza del suo territorio, in programma dal 25 al 27 settembre, dal 2 al 4 ottobre, e dal 9 all’11 ottobre. L’appuntamento ha permesso di svelare le principali novità della nuova edizione, confermando la volontà di valorizzare un format capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità. Anche per il 2026, Morbegno si prepara ad accogliere migliaia di visitatori. "Abbiamo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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