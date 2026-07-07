temptation island in bella mostra disagio personale e di coppia

Pensavamo che su “Temptation island” non ci fosse più nulla di nuovo da scrivere rispetto a quanto già esposto negli anni scorsi, ma dobbiamo riconoscere che il programma di Canale 5 riserva spunti di riflessione sempre diversi. Anche per questa edizione si sono registrati alti ascolti, che non crediamo siano influenzati dalla carenza di alternative televisive, le dinamiche sono sempre più perfezionate da una attenta scrittura autoriale valorizzata da un montaggio tematico, le coppie in gioco rientrano nei canoni del format e sono frutto di un casting appropriato al sotto-testo che, ogni anno caratterizza il mood centrale del programma. Non... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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però manco a fa così le musiche tensive come se in tv ci fosse Il gladiatore di Olivier Stone no! vogliamo Marcella Bella! #temptationisland x.com

Temptation island è reale? reddit

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