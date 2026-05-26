Estate da vivere a Morbegno | torna VIVIamo Morbegno 2026 eventi estesi a tutta la Bassa Valtellina

L’estate nella Bassa Valtellina si anima con il ritorno di “VIVIamo Morbegno 2026”, una serie di eventi che coinvolgono musica, shopping, spettacoli, sport e intrattenimento diffuso. La manifestazione si svolge in diverse località della zona e si estende per tutta la stagione estiva. Le iniziative sono programmate in vari momenti e luoghi, coinvolgendo cittadini e visitatori in un calendario ricco di appuntamenti.

Musica, shopping, spettacoli, sport e intrattenimento diffuso: l’estate della Bassa Valtellina si prepara ad accendersi con il ritorno di “VIVIamo Morbegno 2026”. La grande novità annunciata oggi, lunedì 26 maggio, in municipio riguarda proprio l’ampliamento della manifestazione: per la prima. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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Ma per vivere decentemente l'estate occorre stare tappati in casa?? reddit

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