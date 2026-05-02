Il rapper Frankie hi-nrg mc ha annunciato il ritorno con il nuovo progetto intitolato “Voce e Batteria”. Si tratta di un lavoro che si concentra sulle radici e sulla purezza della musica, senza aggiunte o elementi superflui. La sua carriera si è sviluppata nel corso degli anni attraverso numerosi album e collaborazioni, e questa nuova uscita segna un ritorno alle origini del suo stile.

Frankie hi-nrg mc, tra le voci più autorevoli dell’hip hop italiano, torna con “Voce e Batteria”, un progetto che punta dritto all’essenza della musica. Un lavoro radicale, costruito attorno a voce, ritmo e parola, che coinvolge anche nomi di primo piano come Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma Marrone, Diodato e Raiz.L’intervista è stata realizzata da SuperGuidaTv, dove l’artista ha raccontato la genesi del disco, il senso del progetto e il suo sguardo sulla musica di oggi. “Questo è effettivamente il mio nuovo album, Voce e Batteria”, racconta l’artista, soffermandosi anche su una copertina costruita come un’illusione ottica che nasconde il suo volto tra gli elementi della batteria.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Voce e Batteria”, Frankie hi-nrg mc riparte dall’essenza

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