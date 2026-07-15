Un uomo di 41 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania, nella zona Villaggio Zia Lisa. Durante un intervento, gli agenti hanno scoperto che stava montando una piscina sul terrazzo. L’operazione si è conclusa con l’arresto per evasione.

Un arresto per evasione dagli arresti domiciliari è stato eseguito dalla Polizia di Stato nei confronti di un 41enne nella zona Villaggio Zia Lisa II. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato trovato fuori dalla propria abitazione, dove avrebbe dovuto trovarsi in regime di detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio. Il soggetto è stato rintracciato sul terrazzo condominiale mentre installava una piscina, presumibilmente per affrontare le alte temperature estive. L’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito a seguito di un segnale di allarme proveniente dal dispositivo elettronico di controllo applicato all’uomo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Monta la piscina sul terrazzo a Catania e viene arrestato, era ai domiciliari: l'intervento degli agenti

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