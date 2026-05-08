A Roma, un uomo ai domiciliari è stato scoperto mentre gestiva attività di spaccio dal terrazzo della propria abitazione. Le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione tra i quartieri Tufello e Città Giardino, fermando diversi soggetti coinvolti. Sono stati individuati collegamenti tra i gruppi arrestati e sono state sequestrate sostanze stupefacenti. L’indagine prosegue per chiarire i meccanismi di gestione e le eventuali responsabilità.

? Punti chiave Come ha fatto un uomo ai domiciliari a gestire lo spaccio?. Quali legami uniscono i gruppi fermati tra Tufello e Città Giardino?. Perché le forze dell'ordine non hanno rilevato l'attività sul terrazzo?. Quanto denaro è stato sequestrato durante i controlli a Casal de' Pazzi?.? In Breve Sequestrati 285 euro e droga al Tufello insieme a un complice di 36 anni.. Arrestato uomo a Casal de' Pazzi con 39 dosi di cocaina in Citroen C1.. Due albanesi di 28 anni fermati a Città Giardino con 2.035 euro in contanti.. Indagini su possibili connessioni tra spaccio stanziale e mobilità urbana a Roma.. I Carabinieri della stazione Roma Talenti hanno intercettato un trentaduenne già sottoposto a misure di arresti domiciliari mentre confezionava stupefacente sul terrazzo di un edificio nel quartiere Tufello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, raid contro lo spaccio: beccati ai domiciliari sul terrazzo

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