Tufello beccato sul terrazzo a confezionare dosi | era già ai domiciliari
Un uomo di 32 anni, già agli arresti domiciliari, è stato sorpreso mentre si trovava sul terrazzo intento a confezionare dosi di droga. L'episodio è stato notato e segnalato alle forze dell'ordine, che lo hanno fermato sul posto. La vicenda si è verificata nel quartiere di Tufello, dove le autorità hanno effettuato i controlli. Il soggetto è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.
Lo hanno "pizzicato" sul terrazzo a confezionare dosi di stupefacente. A essere fermato un romano di 32 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari. La scoperta è stata effettuata nella zona del Tufello.Secondo quanto ricostruito, l'uomo è stato trovato insieme a un complice di 36 anni nella.🔗 Leggi su Romatoday.it
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