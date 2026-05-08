Tufello beccato sul terrazzo a confezionare dosi | era già ai domiciliari

Un uomo di 32 anni, già agli arresti domiciliari, è stato sorpreso mentre si trovava sul terrazzo intento a confezionare dosi di droga. L'episodio è stato notato e segnalato alle forze dell'ordine, che lo hanno fermato sul posto. La vicenda si è verificata nel quartiere di Tufello, dove le autorità hanno effettuato i controlli. Il soggetto è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

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