Durante un controllo, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, per evasione. È stato trovato fuori dalla sua abitazione, violando le restrizioni della detenzione domiciliare a cui era sottoposto. Inoltre, sono state segnalate altre persone coinvolte in attività di droga, furto di luce e altre violazioni.

Nel corso delle attività di controllo, i militari hanno denunciato in stato di libertà per evasione un 53enne originario di Altofonte, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso all’esterno della propria abitazione in palese violazione delle prescrizioni imposte dalla misura della detenzione domiciliare a cui era sottoposto. Nella stessa operazione è stata denunciata una 37enne monrealese, gravata da precedenti, accusata di furto di energia elettrica, individuata grazie al supporto dei tecnici specializzati per aver predisposto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica tramite un bypass. Inoltre, un 34enne di Balestrate, con precedenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di crack già suddiviso in dosi pronte allo smercio. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, blitz dei Carabinieri: denunce per droga, furto di luce ed evasione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palermo. Blitz dei carabinieri allo Zen: arresti per droga, armi e quattro denunce

Notizie e thread social correlati

Irpinia, controlli dei Carabinieri: denunce per armi ed evasioneIn Irpinia, i Carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio con servizi straordinari.

Droga, casa abusiva e allacci alla luce rubata: blitz dei carabinieri a CarnateMercoledì 6 maggio, nella zona della stazione di Carnate, i carabinieri hanno condotto un'operazione che ha coinvolto diverse pattuglie e unità...

Temi più discussi: Monreale, il fiuto di Dea non tradisce: i carabinieri arrestano due uomini; Monreale, in casa nascondeva una pistola con matricola abrasa: incensurato in manette; Blitz antimafia a Palermo: fermate 22 persone della banda dei Kalashnikov; Vede la polizia e scappa nel palazzo, poi aggredisce gli agenti per nascondere la cocaina.

Blitz dei Carabinieri sul litorale romano: sei arresti, droga sequestrata e ladri fermatiSei persone arrestate, otto denunciate a piede libero, centinaia di soggetti identificati e decine di sanzioni stradali. È questo il pesante bilancio di ... castellinotizie.it

Monreale, il fiuto di Dea non tradisce: i carabinieri arrestano due uominiDoppio blitz antidroga in poche ore: sequestrato l’hashish MONREALE, 9 luglio – Proseguono i controlli dei Carabinieri della Stazione di Monreale nell'amb ... monrealenews.it