Irpinia controlli dei Carabinieri | denunce per armi ed evasione

In Irpinia, i Carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio con servizi straordinari. Durante le operazioni sono state denunciate persone per evasione, ricettazione, lavoro nero ed esplosivi. Le attività sono proseguite senza sosta, con verifiche mirate in diverse zone della provincia di Avellino. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle identità coinvolte o alle modalità delle operazioni.

Proseguono i servizi straordinari dei Carabinieri in provincia di Avellino: denunce per evasione, ricettazione, lavoro nero ed esplosivi. Proseguono in maniera serrata i controlli straordinari dei Carabinieri in tutta la provincia di Avellino, nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dei reati disposti dal Comando Provinciale. In linea con le direttive del Prefetto Rossana Riflesso, l’Arma ha ulteriormente rafforzato la propria presenza sul territorio, con particolare attenzione alle ore serali e notturne. Denunce per diversi reati sul territorio irpino. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà...🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Irpinia, controlli dei Carabinieri: denunce per armi ed evasione Pasqua sicura in Irpinia: controlli straordinari dei Carabinieri Notizie correlate Carabinieri, proseguono i controlli ad Avellino e provincia: denunce per evasione, ricettazione, armi ed esplosiviNell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, prosegue l’azione di prevenzione e... Guida in stato di ebbrezza, spaccio, armi ed evasione: quattro denunceFASANO - Nell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando provinciale dei carabinieri di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I controlli in elicottero dei carabinieri sull'Irpinia; Controlli in Irpinia: 3 arresti, 18 denunce e 15 fogli di via; Carabinieri in azione tra Avellino e provincia: arresti per aggressione e sequestri per ricettazione; In auto aveva 42 bottiglie di liquore: denunciato dai Carabinieri per ricettazione. Ponte del Primo Maggio, intensificati in Irpinia i controlli dei CarabinieriAlle attività, oltre ai militari delle 7 Compagnie e 67 Stazioni presenti in Irpinia, hanno preso parte anche i Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, ... napolivillage.com Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per evasione, ricettazione, armi ed esplosiviNell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, prosegue l’azione di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio irpino ... irpinianews.it Primo Maggio in Irpinia. Intensificati i controlli dei Carabinieri: 3 arresti, 18 denunce e 15 fogli di via #primomaggio #irpinia #controlli #arresti #carabinieri #telenostra In occasione del lungo weekend del Primo Maggio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di - facebook.com facebook