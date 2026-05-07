Droga casa abusiva e allacci alla luce rubata | blitz dei carabinieri a Carnate

Mercoledì 6 maggio, nella zona della stazione di Carnate, i carabinieri hanno condotto un'operazione che ha coinvolto diverse pattuglie e unità cinofile. Durante il blitz sono stati sequestrati stupefacenti, sono state trovate una casa abusiva e sono stati individuati allacci alla luce irregolari. L'intervento si è svolto in un'area frequentemente segnalata per episodi di criminalità e vandalismo nel Vimercatese.

Mattina di mercoledì 6 maggio, zona stazione di Carnate. I carabinieri hanno dispiegato un'operazione su larga scala in una delle aree più segnalate del Vimercatese per episodi di criminalità e vandalismi: pattuglie dell'Arma affiancate dai lecchesi del nucleo Cinofili di Casatenovo hanno passato.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Oliveri, blitz dei Carabinieri: arrestato 23enne con droga in casa? Cosa sapere Arrestato 23enne a Oliveri con 170 grammi di marijuana e hashish in casa. Blitz dei carabinieri, scoperta droga nascosta in casa: arrestati mamma e figlioBlitz nell’abitazione dopo movimenti sospetti: sequestrati oltre 400 grammi di hashish, marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi Madre... Altri aggiornamenti Temi più discussi: In casa una pistola abusiva e droga pronta per lo spaccio: arrestato 44enne; In casa con una coltivazione di droga: un 41enne di Roccasecca finisce nei guai; Droga e armi clandestine in Salento, a Veglie un 28enne finisce ai domiciliari; Oltre un etto di droga e contanti nell’auto: maxi sequestro di cocaina e hashish a Rivalta sul Mincio. Droga, casa abusiva e allacci alla luce rubata: blitz dei carabinieri a CarnateMaxi operazione in zona stazione: in campo anche il nucleo Cinofili di Casatenovo. Denunciato il proprietario di un appartamento, avviate le procedure di rimpatrio per un irregolare ... leccotoday.it Blitz dei Carabinieri: droga, allacci abusivi e appartamento-lager dichiarato inagibileAll’interno dell’abitazione i Carabinieri hanno identificato due cittadini tunisini di 34 e 18 anni, entrambi senza fissa dimora e irregolari in Italia. Anche loro risultavano già conosciuti dalle For ... mbnews.it BLITZ ANTIMAFIA A SALERNO: SMANTELLATO TRAFFICO DI DROGA - facebook.com facebook