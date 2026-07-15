Monopattino elettrico dal 16 luglio scatta l’obbligo di assicurazione Rc | costi da 35 a 55 euro e multe fino a 400

Notizia in breve

Dal 16 luglio diventa obbligatoria l’assicurazione Rc per i monopattini elettrici privati, con costi tra 35 e 55 euro. Chi non ha l’assicurazione rischia multe fino a 400 euro. La norma riguarda circa un milione di proprietari privati, mentre i mezzi in sharing sono già coperti. Gli operatori segnalano premi assicurativi fino a cinque volte più alti rispetto alle tariffe per i privati.