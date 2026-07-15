Monopattino elettrico dal 16 luglio scatta l’obbligo di assicurazione Rc | costi da 35 a 55 euro e multe fino a 400

Da ilgiornaleditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 16 luglio diventa obbligatoria l’assicurazione Rc per i monopattini elettrici privati, con costi tra 35 e 55 euro. Chi non ha l’assicurazione rischia multe fino a 400 euro. La norma riguarda circa un milione di proprietari privati, mentre i mezzi in sharing sono già coperti. Gli operatori segnalano premi assicurativi fino a cinque volte più alti rispetto alle tariffe per i privati.

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La nuova regola prevista dal Codice della strada coinvolge circa un milione di proprietari privati. Per lo sharing i mezzi sono già in regola, ma gli operatori segnalano premi fino a cinque volte più alti Dal 16 luglio cambia il quadro per chi usa un monopattino elettrico: entra infatti in vi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Monopattini elettrici, dal 16 maggio scatta lobbligo di targa e assicurazione

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