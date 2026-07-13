Dal il 16 luglio scatta l’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità prevista dal nuovo Codice della strada varato a fine 2024 che interesserà un milione di proprietari privati. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza rc capofamiglia, avvisa l’associazione dei consumatori Assoutenti. La polizza obbligatoria per il monopattino, infatti, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, il che di fatto esclude le generiche polizze famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scatta l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici: le regole dal 16 luglio. Multe fino a 400 euro per chi non si adegua

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Obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici dal 16 maggio

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