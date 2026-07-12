Dal 16 luglio sarà obbligatorio assicurare i monopattini elettrici privati, coinvolgendo circa un milione di proprietari. Le polizze avranno un costo tra i 35 e i 55 euro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La nuova copertura riguarda circa un milione di proprietari privati. Dal 16 luglio entrerà in vigore l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, una misura che coinvolgerà circa 1 milione di cittadini proprietari di un mezzo privato. La novità è prevista dal nuovo Codice della strada approvato alla fine del 2024 e introduce una copertura obbligatoria per i danni provocati a terzi durante l’utilizzo del monopattino. L’associazione dei consumatori Assoutenti ha evidenziato sia i costi della nuova disposizione sia alcune problematiche legate alla sua applicazione concreta. La polizza coprirà i danni a persone e veicoli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Monopattini elettrici, dal 16 luglio scatta l’obbligo di assicurazione: polizze da 35 a 55 euro

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Monopattini elettrici, dal 16 maggio scatta lobbligo di targa e assicurazione

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