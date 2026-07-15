Dal 16 luglio è obbligatorio assicurare i monopattini elettrici per circolare nelle aree urbane. Le nuove norme prevedono anche l’uso del casco e l’apposizione di una targa identificativa. Queste disposizioni si aggiungono alle regole già esistenti, come il divieto di circolare in determinate zone e limiti di velocità. Il provvedimento mira a regolamentare la mobilità leggera e ridurre i rischi legati all’uso di questi mezzi.

: dal casco alla targa, tutte le nuove regole per circolare in sicurezza. La micromobilità urbana entra in una nuova fase: dopo casco e contrassegno identificativo arriva la copertura RC obbligatoria per tutti i monopattini elettrici Da domani, 16 luglio, per milioni di utilizzatori di monopattini elettrici arriva una nuova importante novità: diventa obbligatoria la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. La misura completa il percorso di regolamentazione avviato dal legislatore per disciplinare un mezzo che negli ultimi anni ha modificato profondamente gli spostamenti urbani, offrendo una soluzione pratica e sostenibile, ma che ha anche evidenziato nuove esigenze in materia di sicurezza stradale, identificazione dei veicoli e tutela dei soggetti coinvolti negli incidenti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Monopattini elettrici, dal 16 luglio scatta l’obbligo di assicurazione

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Monopattini elettrici, dal 16 maggio scatta lobbligo di targa e assicurazione

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