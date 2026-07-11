Monopattini l'assicurazione RCA è obbligatoria dal 16 luglio 2026 | le istruzioni per evitare multe

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 16 luglio 2026 diventa obbligatorio per i possessori di monopattini elettrici stipulare un'assicurazione RC Auto. Chi non si adegua potrebbe incorrere in sanzioni e dover coprire di tasca propria eventuali danni causati durante l’uso del mezzo. La norma mira a regolamentare l’uso dei monopattini e a tutelare i soggetti coinvolti in incidenti.

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A partire dal 16 luglio 2026 i proprietari di un monopattino elettrico dovranno dotarsi di assicurazione RC Auto. Chi non rispetta l'obbligo rischia di subire multe e pagare personalmente gli eventuali danni causati. Ecco le istruzioni su quali tipi di assicurazione vanno bene e chi deve intestarsela. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Monopattini elettrici, assicurazione rca obbligatoria dal 16 luglio 2026

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