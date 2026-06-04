A partire dal 16 luglio 2026, tutti i monopattini elettrici devono essere coperti da un’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi. La normativa entra in vigore in tutta Italia e riguarda i proprietari di questi veicoli. La copertura assicurativa è richiesta per legge e si applica a tutti i monopattini in circolazione. La norma è stata annunciata e sarà effettiva a partire dalla data indicata.

Firenze, 4 giugno 2026 – La data da segnare sul calendario è quella del 16 luglio 2026. Da quel giorno tutti i proprietari di monopattini elettrici dovranno avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. È la novità più importante introdotta dalla legge 1772024, che punta a rafforzare la sicurezza stradale ea regolamentare in modo più rigoroso l'utilizzo dei monopattini. A fare il punto sulle nuove norme è Adiconsum Toscana, che nella sua newsletter aiuta ad orientarsi tra obblighi già in vigore e quelli in arrivo. Dal 16 luglio assicurazione obbligatoria. L'obbligo riguarda tutti i monopattini elettrici privati??e prevede una copertura Rc per danni causa a persone, cose o animali, con un massimo minimo di 7,8 milioni di euro, analogo a quello previsto per gli autoveicoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monopattini elettrici, dal 16 luglio scatta l'assicurazione obbligatoria. Ecco cosa cambia

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Monopattini elettrici: dal 16 maggio 2026 arrivano targa e assicurazione obbligatorie

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