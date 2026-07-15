Monopattini da domani scatta l' obbligo assicurazione | i costi e cosa rischierà chi gira senza

Notizia in breve

Da domani, 16 luglio, tutti i proprietari di monopattini elettrici privati in Italia sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa RC per danni a terzi. Circa un milione di utenti sono coinvolti. La normativa, prevista dal nuovo Codice della Strada in vigore entro la fine del 2024, mira a garantire copertura in caso di incidenti. Chi circola senza assicurazione rischia sanzioni e confische del mezzo.