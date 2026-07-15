Monopattini da domani scatta l' obbligo assicurazione | i costi e cosa rischierà chi gira senza
Da domani, 16 luglio, tutti i proprietari di monopattini elettrici privati in Italia sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa RC per danni a terzi. Circa un milione di utenti sono coinvolti. La normativa, prevista dal nuovo Codice della Strada in vigore entro la fine del 2024, mira a garantire copertura in caso di incidenti. Chi circola senza assicurazione rischia sanzioni e confische del mezzo.
Da domani, giovedì 16 luglio, i proprietari privati di monopattini elettrici, circa un milione in Italia, dovranno obbligatoriamente stipulare una polizza RC per danni a terzi, in linea con quanto previsto dal nuovo Codice della Strada di fine 2024. Assoutenti avvisa che le polizze familiari standard non saranno valide, poiché l'assicurazione deve contenere il codice identificativo del contrassegno del veicolo. In base alla circolare ministeriale del 24 aprile, per i primi due anni rimarrà in vigore il risarcimento ordinario al posto dell'indennizzo diretto. Questo periodo di transizione servirà a monitorare i costi reali dei sinistri tramite i dati semestrali dell'Ivass, utili a fissare un forfait nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Monopattini elettrici, da domani scatta l'obbligo di targa: multe fino a 400 euro, come richiederla
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