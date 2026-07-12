Dal 16 luglio entra in vigore l’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, dopo una proroga di due mesi decisa dal governo su richiesta dell’Associazione nazionale delle assicurazioni. La nuova normativa riguarda circa un milione di proprietari privati che usano i monopattini nel paese. Chi non si adegua rischia multe fino a 400 euro. La copertura assicurativa sarà obbligatoria per tutti i mezzi in circolazione.

Il 16 luglio, dopo la proroga di due mesi decisa dal governo su richiesta dell’Ania, scatta l’obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà un milione di proprietari privati che utilizzano in Italia tale mezzo. Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura. Il nuovo Codice della strada varato a fine 2024 ha previsto infatti che “I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile”. Una... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Monopattini, arriva l’obbligo di assicurazione: ecco i costi. Per chi non si adegua multe fino a 400 euro

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Monopattini, slitta di 2 mesi lobbligo di assicurazione

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