Monica Setta afferma che le sex toy sono invenzione femminile, sostenendo che le “sega” non sono state create dagli uomini. Durante la trasmissione “Storie al Bivio di Sera”, ribadisce questa tesi parlando con Cathy La Torre. La discussione si concentra sull’origine delle sex toy, con Setta che sottolinea come siano state sviluppate da donne. La conversazione si svolge in modo diretto e senza enfasi su altri aspetti.

Le seghe sono robba de donne. Monica Setta ribadisce a Storie al Bivio di Sera quella che considera “una scoperta shock”. Ne parla con la sua ospite Cathy La Torre. Al centro della chiacchierata tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa ma il merito se lo sono presi gli uomini, tema del libro dell’ospite. E tra le tante volte, ce n’è una che accende la Setta: Un viaggio che parte da una scoperta shock: le seghe non le hanno inventate gli uomini ma le donne dice con una sarcastica risatina finale. La Torre puntualizza: Sì, la sega circolare. Una scoperta SHOCK pic.twitter.comUo6e7uuA5x — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) July 14, 2026 Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Monica Setta, la scoperta shock: “Le seghe non le hanno inventate gli uomini”

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