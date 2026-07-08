Due figure note della televisione italiana, Rita Dalla Chiesa e Monica Setta, hanno avuto un confronto sui social media dopo che un’intervista televisiva, registrata prima di una tragedia familiare, è diventata oggetto di discussione. Le due hanno espresso opinioni divergenti riguardo a quel momento televisivo, generando scambi di commenti online. La discussione ha coinvolto utenti e ha evidenziato le differenze di pensiero tra le due ex conduttrici.

Un’intervista televisiva registrata prima di una tragedia familiare è diventata il centro di un confronto sui social. A discutere non sono stati semplici utenti, ma due volti storici della televisione italiana: Rita Dalla Chiesa e Monica Setta. Al centro del dibattito, la decisione di trasmettere su Rai 2 la puntata di Storie al Bivio di Sera con ospite la ministra Eugenia Roccella, registrata prima della scomparsa del marito Luigi Cavallari. Rita Dalla Chiesa e Monica Setta: è botta e risposta sui social. A sollevare la questione è stata Rita Dalla Chiesa, che ha espresso perplessità sulla scelta di mandare in onda l’intervista in un momento così delicato per la ministra. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Botta e risposte tra due signore della tv: Monica Setta e Rita Dalla Chiesa hanno idee diverse, scontro social

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