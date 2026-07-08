Botta e risposte tra due signore della tv | Monica Setta e Rita Dalla Chiesa hanno idee diverse scontro social
Due figure note della televisione italiana, Rita Dalla Chiesa e Monica Setta, hanno avuto un confronto sui social media dopo che un’intervista televisiva, registrata prima di una tragedia familiare, è diventata oggetto di discussione. Le due hanno espresso opinioni divergenti riguardo a quel momento televisivo, generando scambi di commenti online. La discussione ha coinvolto utenti e ha evidenziato le differenze di pensiero tra le due ex conduttrici.
Un’intervista televisiva registrata prima di una tragedia familiare è diventata il centro di un confronto sui social. A discutere non sono stati semplici utenti, ma due volti storici della televisione italiana: Rita Dalla Chiesa e Monica Setta. Al centro del dibattito, la decisione di trasmettere su Rai 2 la puntata di Storie al Bivio di Sera con ospite la ministra Eugenia Roccella, registrata prima della scomparsa del marito Luigi Cavallari. Rita Dalla Chiesa e Monica Setta: è botta e risposta sui social. A sollevare la questione è stata Rita Dalla Chiesa, che ha espresso perplessità sulla scelta di mandare in onda l’intervista in un momento così delicato per la ministra. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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Botta e risposta tra Rita Dalla Chiesa e Monica Setta riguardo la messa in onda dell'intervista al ministro Roccella ospite di Storie al Bivio di Sera su Rai2. La Dalla Chiesa ha sottolineato l'inopportunità del momento, vista la tragedia che ha colpito il ministro co facebook