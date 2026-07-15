Un video di Monica Setta intervistando Cathy La Torre sta diventando virale. Durante l’intervista, Setta fa una battuta sulle seghe, affermando che “non le hanno inventate gli uomini”. Il momento ha suscitato molta ilarità tra gli spettatori, diventando rapidamente un tema di discussione online. Il video, caratterizzato da un tono leggero e divertente, sta attirando numerosi commenti e condivisioni.

E' virale un video di Monica Setta in cui intervista Cathy La Torre e fa una scoperta shock sulle seghe. Un momento esilarante che sta facendo molto divertire Un nuovo video diMonica Settasta facendo il giro del web. La conduttrice durante l’intervista aCathy La Torre, attivista LGBT, ha fatto una scoperta “shock”. “Le seghe non le hanno inventate gli uomini ma le donne”,ha detto la conduttrice, che è rimasta particolarmente affascinata da questo passo del libro de La Torre che mai si sarebbe aspettata quest’atto rivoluzionario. Il libro dell’attivista si chiamaTutte le volte che le donnee tratta appunto degli atti rivoluzionari che hanno fatto le donne in questi anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Monica Setta diverte il web: “Le seghe non le hanno inventate gli uomini” | VIDEO

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