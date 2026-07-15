Leonie Cassel, figlia minore dell’attrice, ha fatto il suo debutto in passerella. Monica Bellucci aveva dichiarato recentemente che non c’era fretta di entrare nel mondo dello spettacolo e che “c’è tempo” per il futuro di Leonie. La ragazza ha sfilato per una collezione di moda, segnando il primo passo nel settore. La madre ha mantenuto un atteggiamento riservato sulla scelta della figlia, senza commentare ulteriori dettagli.

Per anni Monica Bellucci ha lasciato intendere che per la figlia più piccola non ci fosse alcuna corsa verso il mondo dello spettacolo. Solo poche settimane fa, parlando del futuro di Leonie Cassel, l’attrice aveva spiegato con serenità: “C’è tempo”. Un messaggio che sembrava allontanare qualsiasi debutto imminente, sottolineando come la priorità della ragazza fosse ancora la scuola e una crescita lontana dalle pressioni del successo. In quella stessa occasione Bellucci aveva aggiunto: “Va ancora a scuola, le mancano due anni per finire il liceo. Le piace la musica, il canto, anche lei ha uno spirito artistico, vedremo. Non c’è fretta”. Parole che raccontavano il desiderio di lasciare alla figlia la libertà di scegliere il proprio percorso, senza accelerazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Monica Bellucci, debutto in passerella per la figlia minore Leonie

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