Léonie Cassel ha sfilato per la prima volta durante la sfilata Alta Moda di Dolce&Gabbana in Sicilia. La modella, sedici anni, è la figlia minore di Monica Bellucci e Vincent Cassel. Dopo il debutto di sua sorella maggiore, Deva, anche lei ha partecipato all’evento, segnando il primo passo nel mondo della moda. La sfilata si è svolta in un contesto di alta moda, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sull’evento stesso.

T ale madre, tali figlie. Dopo Deva, anche Léonie Cassel conquista le passerelle. La secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha debuttato a soli sedici anni durante la sfilata Alta Moda di Dolce&Gabbana in Sicilia, inaugurando un nuovo passaggio di testimone in famiglia. Da Emily Ratajkowski a Deva Cassel: le muse sulla promenade verde di Jonathan Anderson X Deva, in pochi anni, si è fatta strada nel sistema fino a diventare una modella affermata e uno dei volti più riconoscibili della sua generazione. Ora tocca alla più piccola di casa, che entra nel mondo della moda dalla porta principale, aprendo la sfilata evento del brand che, ben prima delle due sorelle, aveva consacrato Monica Bellucci come volto della bellezza e della femminilità italiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Léonie Cassel al debutto: dopo Deva, anche la figlia minore di Monica Bellucci sfila per Dolce&Gabbana

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