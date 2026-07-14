A sedici anni, Léonie Cassel ha sfilato per Dolce&Gabbana durante l’evento di alta moda in Sicilia, segnando il debutto sulle passerelle. È la figlia minore di Monica Bellucci e Vincent Cassel, che ha seguito le orme della sorella maggiore, Deva. La sfilata ha rappresentato il primo momento ufficiale in cui Léonie ha partecipato a una passerella di grande livello. La modella ha indossato i capi della collezione durante l’evento, che si è svolto in Sicilia.

T ale madre, tali figlie. Dopo Deva, anche Léonie Cassel conquista le passerelle. La secondogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel ha debuttato a soli sedici anni durante la sfilata Alta Moda di Dolce&Gabbana in Sicilia, inaugurando un nuovo passaggio di testimone in famiglia. Da Emily Ratajkowski a Deva Cassel: le muse sulla promenade verde di Jonathan Anderson X Deva, in pochi anni, si è fatta strada nel sistema fino a diventare una modella affermata e uno dei volti più riconoscibili della sua generazione. Ora tocca alla più piccola di casa, che entra nel mondo della moda dalla porta principale, aprendo la sfilata evento del brand che, ben prima delle due sorelle, aveva consacrato Monica Bellucci come volto della bellezza e della femminilità italiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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