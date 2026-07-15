Il Mongol Rally è una competizione automobilistica che si svolge su percorsi sconosciuti e senza obiettivi precisi, lontana dai classici eventi di motorsport. La gara attraversa paesaggi remoti e difficili, con partecipanti che affrontano strade sconnesse e territori poco battuti. Non ci sono classifiche ufficiali o premi, e i piloti si muovono senza un percorso prestabilito. La corsa dura settimane e coinvolge veicoli di piccole dimensioni, spesso senza molte modifiche tecniche.

Una corsa verso percorsi sperduti, senza un fine preciso, lontano dai canoni classici del motorsport. Chiedete in giro cos'è il Mongol Rally e otterrete quasi sempre un'espressione vuota. Non è un rally nel senso in cui lo intende chiunque abbia mai visto una prova speciale: non ci sono cronometri, né tanto meno navigatori con le note, per di più non esiste un vincitore. Non è nemmeno un raid nello stile della Dakar, perché non esiste una carovana, un'assistenza o un bivacco organizzato. E non è un viaggio di gruppo, perché nessuno ti dice dove andare. È qualcosa di più semplice e di molto più strano. Un'organizzazione... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mongol Rally: come funziona la corsa più pazza del mondo

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