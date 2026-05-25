Se non è la scalata più pazza del mondo poco ci manca

A Hong Kong, dodici arrampicatori si sono sfidati in una competizione su un’alta torre di 14 metri sull’isola di Cheung Chau. La gara consisteva nel salire e scendere il più velocemente possibile, e si è svolta in un’atmosfera di grande tensione tra i partecipanti. La finale, molto combattuta, ha visto tutti impegnati in una prova di agilità e velocità. La competizione si tiene ogni anno sulla stessa isola.

H ong Kong, 25 mag. (askanews) – A Hong Kong, curiosa sfida di arrampicata: in 12 sono rimasti a contendersi la finale in una competizione che ogni anno si tiene sull’isola di Cheung Chau e consiste nel salire e scendere il più velocemente possibile su una torre alta 14 metri ricoperta da 9.000 panini al vapore (noti come bun). Il Police Married Quarters di Hong Kong. guarda le foto Leggi anche › Viaggio a Hong Kong, il “porto profumato” La Bun Scrambling Competition si tiene all’interno del celebre Cheung Chau Bun Festival che si festeggia a maggio dal quinto al nono giorno del quarto mese lunare e comprende diverse attività che vanno dai... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Chinese lion dance is only passed to men Im breaking that rule

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