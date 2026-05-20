Vertical del Lago di Como | a Carate Urio parte la corsa più pazza dell' anno

Domenica 24 maggio a Carate Urio si svolgerà la quarta edizione del Vertical del Lago di Como, una gara di corsa in salita che si svolge lungo i pendii del territorio. L’evento coinvolge atleti provenienti da diverse regioni e si svolge su un percorso che attraversa le zone più panoramiche del lago. La manifestazione è considerata tra le più spettacolari a livello nazionale e attira un numero crescente di partecipanti ogni anno. La gara si svolge su un tracciato che presenta pendenze ripide e un dislivello significativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Domenica 24 maggio, a Carate Urio, prende il via la quarta edizione del Vertical del Lago di Como (VLC), gara di corsa in salita tra le più spettacolari del panorama nazionale. L’evento porterà gli atleti fino alla vetta del Monte Colmegnone, con un percorso tecnico e impegnativo che si conferma. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il terzo battello spazzino arriva a Como: trasferito oggi da Carate UrioProsegue il passaggio operativo dei mezzi destinati alla pulizia del lago di Como. È ora di farci sentire: #NOPEDAGGIO sulla #MILANOMEDA? Vieni anche tu dom #17maggio al Parco Lago Nord #PadernoDugnano h 15-20 Ci trovi presso il bagolaro al centro del prato (ingresso parcheggio Carrefour) e nei pressi passerella ciclopedo x.com Stoneflower Cottage (1965), noto anche come il Cottage del Weekend Shaheen-Goodfellow. Una struttura piccola ma straordinaria progettata da E. Fay Jones a Eden Isle, Arkansas, vicino al Lago Greers Ferry. reddit Classifica Vertical Lago di Como 2024: cronaca e risultatiHa preso il via sulle cime comasche a picco sul lago la rassegna federale riservata agli specialisti delle prove sulle massime pendenze. Il Vertical del Lago di Como esordisce nel circuito CRAZY ... discoveryalps.it A Carate Urio la Vertical del Lago di Como: Curti e Stampanoni firmano l’edizione di rilancio della competizione only upSulle rive del Lago Como, oltre 260 atleti si sono dati appuntamento nel bellissimo paese di Carate Urio per sfidare le ripide pendenze che salgono sulla spettacolare vetta panoramica del Monte ... comozero.it