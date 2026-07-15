Mondiali | Victoria Beckham è virale marito David la difende

David Beckham ha commentato la reazione di sua moglie, Victoria Beckham, alla vittoria dell’Inghilterra ai Mondiali, dopo che questa è diventata virale online. La stilista è stata criticata per aver mostrato poca emozione durante l’evento, attirando l’attenzione sui social media. Beckham ha preso posizione, difendendo la sua famiglia e la reazione di Victoria, senza aggiungere ulteriori dettagli. La discussione si è concentrata principalmente sui commenti e sulle immagini condivise in rete.

David Beckham è stato costretto a difendere sua moglie, Victoria Beckham, dopo che la sua reazione ‘senza emozioni’ alla vittoria dell’Inghilterra ai Mondiali è diventata virale. per saperne di più. Victoria Beckham è diventata il bersaglio di battute online dopo che le telecamere l’hanno ripresa con un’espressione impassibile durante la drammatica vittoria dell’Inghilterra sui quarti di finale dei Mondiali contro la Norvegia. Mentre il marito David Beckham e i loro figli Romeo, Cruz e Harper sono balzati in piedi quando Jude Bellingham ha segnato, Victoria è rimasta seduta. Sfoggiando la sua caratteristica espressione seria, spingendo migliaia di utenti dei social media a prendersi gioco della sua reazione apparentemente contenuta. 🔗 Leggi su Newsner.it

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Victoria Beckham Proves Shes Still the Ultimate WAG!

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Temi più discussi: Il look di Victoria Beckham ai Mondiali. Lo stile WAG, 20 anni dopo; Dentro stava festeggiando, te lo assicuro: le immagini di Victoria Beckham impassibile in tribuna mentre l'Inghilterra vince sono virali, il marito David la difende; David Beckham con Victoria e figli in tribuna per Norvegia-Inghilterra; Victoria Beckham, la reazione dell’ex Spice stupisce tutti: il marito David la difende.

Come Victoria Beckham è diventata uno dei meme più grandi dei Mondiali | Social media | The Guardian reddit

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