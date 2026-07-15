L’Argentina ha vinto la semifinale contro l’Inghilterra con un risultato di 2-1, qualificandosi per la finale del Mondiale 2026 contro la Spagna. La partita si è disputata ad Atlanta, con un gol inglese di Gordon al 10’ del secondo tempo e due assist di Messi, uno per Fernandez al 41’ e uno per Martinez al 47’. Nel frattempo, a Bergamo si sono svolte celebrazioni dei tifosi albiceleste.

Sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Nella seconda semifinale, ad Atlanta, l’Argentina ha battuto l’Inghilterra 2-1 (0-0). A guidare la rimonta della Seleccion, dopo il gol inglese di Gordon al 10’ del secondo tempo, due assist di Messi: per Enzo Fernandez (41’ st) e per Lautaro Martinez (47’ st). Grande festa anche a Bergamo, dove un centinaio di sudamericani si sono dati appuntamento al Lunfa Bar di viale Papa Giovanni XXIII, gestito da un gruppo di ragazzi argentini, per soffrire e gioire insieme guardando la partita. Alla fine grande gioia e cori che sono continuati tra balli e brindisi. Quarant’anni dopo la «Mano de Dios», l’Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all’Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Mondiali, l’Argentina in finale: la festa dei tifosi albiceleste a Bergamo -Foto/Video

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Argentina in finale del Mondiale, grande festa anche a Reggio Calabria

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