Mondiali | i media celebrano la Spagna in finale ' la forza della squadra'

I media spagnoli lodano la squadra dopo la vittoria per 2-0 contro la Francia, che garantisce alla nazionale la qualificazione in finale ai Mondiali di calcio, la prima in 16 anni. La stampa sportiva e generale sottolinea la forza e la prestazione storica della squadra, che ha eliminato la favorita nel match decisivo. La finale si svolgerà nelle prossime settimane, con la nazionale spagnola che si prepara a disputare la partita decisiva.

La stampa generalista e sportiva spagnola si inchinano davanti alla "Roja" dopo la "storica performance" contro la favorita Francia, battuta 2-0, che la porterà in finale a un Mondiale di calcio 16 anni dopo l'ultima volta. "Prodigiosa Spagna", titola in prima pagina El Pais, onorando "la brillante selezione" che "vince con nitidezza la Francia nella semifinale con i gol di Oyazarbal, su rigore, e Pedro Porro", una mitica Roja che "tornerà a lottare per essere campione del mondo 16 anni dopo". "La forza della squadra", fa eco El Mundo, secondo cui "il gioco affascinante della Spagna eclissa la Francia per tornare alla finale". "Spagna,... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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