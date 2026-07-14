La Spagna travolge la Francia 2-0 dominio totale della Roja che torna in finale ai Mondiali dopo 16 anni

La Spagna ha battuto la Francia 2-0 in una partita valida per la semifinale dei Mondiali, ottenendo così l'accesso alla finale dopo 16 anni. La squadra spagnola ha segnato con un rigore di Oyarzabal e un gol di Pedro Porro, dominando l'incontro. La Francia si è mostrata meno efficace e ha subito il controllo della squadra avversaria per tutta la durata del match. La partita si è disputata a Dallas.

Una super Spagna travolge una Francia che si scopre improvvisamente piccola e vola in finale. A Dallas termina 2 a 0 per le Furie Rosse, grazie al rigore di Oyarzabal e alla rete di Pedro Porro. La Francia non aveva subito neanche una rete nella fase a eliminazione diretta, ma la Spagna gliene rifila addirittura due. Nulla riesce a fare il super peso offensivo dei transaplini: Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola e Olise vengono totalmente annullati dalla difesa spagnola. La Spagna conquista così la seconda semifinale della sua storia in un Mondiale. La prima era stata nel 2010, in Sudafrica. La Spagna vinse anche quella Coppa del Mondo, contro l’Olanda. 🔗 Leggi su Open.online

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