Mondiali | è polemica in Argentina per il divieto alle bandiere delle Malvinas

Il governo argentino ha vietato l’ingresso di bandiere con le immagini delle isole Malvinas, provocando reazioni contrastanti nel paese. La misura riguarda le manifestazioni pubbliche e gli eventi ufficiali, con l’obiettivo di evitare simboli considerati controversi. La decisione ha suscitato discussioni tra chi la sostiene e chi la critica, senza che siano stati forniti dettagli sulle motivazioni ufficiali o sugli eventuali limiti applicati. La questione rimane al centro di accesi dibattiti pubblici.

Il governo Milei ha proibito l'ingresso di bandiere raffiguranti l'effige delle isole Malvinas, scatenando più di qualche polemica: la ministra della Sicurezza Alejandra Monteoliva, ha confermato in un'intervista che la proibizione è stata concordata durante una riunione con il responsabile della valutazione e analisi dei rischi della Fifa, rappresentanti dell'Fbi e della Royal Police (Regno Unito). "Difendere la sovranità sulle Malvinas non è un delitto è un mandato della nostra Costituzione", ha tenuto a sottolineare l'opposizione, "Mirá si no vamos a cantar por las Malvinas" (Figurati se non canteremo per le Malvinas), si legge in un post su X in risposta al comunicato del governo: nonostante le numerosi polemiche, però, la decisione è già stata presa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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